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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شيخ الصحفيين في حواره الأخير: مبارك منعني من التواصل مع جيهان السادات

محمد عبد الجواد شيخ
محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين

قال محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين إنه في عهد السادات حققت كل ما كنت أحلم به، ففي الصيف كنت أذهب لباريس وكنت أترجم للوكالة الفرنسية والألمانية في القاهرة، وقبل وفاة السادات كان قد عيني عضو في مجلس الشورى وعيني رئيسا للمجلس الناعلي للصحافة، وعلاقتي بزوجته جيهان السادات كانت قوية جدا فكنت حاملا لأسرارها وكانت ست الستات، ذهبت معناها في زيارة للشرق الأوسط لمده 26 يوما، وكان السادات يقول لأولاده إن محمد عبد الجواد لا يعمل معي بل يعمل مع أمكم، وكنت معها في جميع رحلاتها فكانت بمثابة أخت لي وكنت أعلم عنها كل صغيرة وكبيرة، ودخلت منزلي وتعرفت على زوجتي والرئيس مبارك هو الذي منعني من أن أتحدث إليها بعد توليه الحكم وبعد فترة كلمتني وعاتبتني علي القطيعة.


وأضاف شيخ الصحفيين، في حواره الأخير والذي كان مع الإعلامية إيمان أبو طالب ”في برنامجها“ بالخط العريض ”على شاشة“ الحياة”:“ فترة حكم السادات كانت أكثر انفتاحا وحرية للصحافة حيث كان السادات مهتما بالصحافة ويعرف جميع الصحفيين، ولولا وفاته لكانت مصر تتمتع بقدر أعلى لحرية الصحافة.

محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين عهد السادات السادات جيهان السادات

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