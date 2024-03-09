لطلاب الماجستير..منح دراسية مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن اعلان الإدارة المركزية للبعثات وإفادة سفارة إسبانيا بالقاهرة بشأن فتح باب التقديم لبرنامج منح الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى لدراسة الماجستير فى الدبلوماسية والعلاقات الدولية 2024/2025.

أعلن د. عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس أن أخر موعد للتقدم 19 مارس 2024.

ولمزيد من التفاصيل يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/217

https://www.asu.edu.eg/ar/7500/news/

وكانت قد نظمت جامعة الجلالة برئاسة الدكتور محمد الشناوي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المنتدى الدولي الثاني للابتكار، بمشاركة كبري الجامعات والمؤسسات البحثية، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة المصرية ووفد من جامعة زايد الإمارتية ومونتريال الكندية.

ويهدف المنتدى إلى تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية في مجالات المدن الذكية والتحول الرقمي والتكنولوجيا الخضراء، لشراكة حقيقية وفعالة بين شبكة الجامعات المصرية الذكية eSUN، وشبكة الابتكار الدولية الذكية الخضراء SDG،

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد الشناوي، بجميع المشاركين في فعاليات المنتدى، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك بين الجامعات المصرية والعربية والدولية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف والمهارات، التي تنعكس على الطلاب وتساعد على دمج المعرفة والابتكار بالعملية التعليمية.

وأعرب الدكتور هانى مصطفى، رئيس تحالف الجامعات الكندية للثورة الصناعية الخامسة، ومدير مركز المعرفة ونقل التكنولوجيا بجامعة الجلالة، عن سعادته البالغة بالمشاركة الفعالة لكبرى الشركات العالمية، حيث شاركت شركة مايكروسوفت بمحاضرة تعريفية فى مجال الذكاء الاصطناعي، وشاركت شركة سيمنز، بمحاضرة عن الاستدامة والتطبيقات في مجال التكنولوجيا.

وأشار الدكتور أحمد هيكل، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الجلالة، إلى أنه تم بحث أوجه التعاون المشترك مع جامعة زايد، وذلك من خلال تنفيذ برامج مُقترحة للتدريب المهني لطلاب الجامعتين، مما يساهم في خلق فرص عمل في بعض المجالات ومنها مجال البترول والتعدين، بالإضافة الى مقترح إنشاء تحالف مع شركات دولية في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، من أجل تبادل الخبرات وتطوير المهارات المهنية للطلاب بالجامعتين.