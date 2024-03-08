مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بوقف القتال في السودان خلال شهر رمضان

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة 8 مارس 2024 قرارا بوقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا، رحبت فيه بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش لوقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان المقبل.

وتقترب الحرب في السودان من إكمال عامها الأول، حيث اندلع الصراع بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في منتصف أبريل من العام الماضي 2023.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إن الوقت حان لإسكات البنادق ورفع الصوت من أجل السلام في السودان، مناشدا جميع أطراف الصراع إلى احترام قيم شهر رمضان بالالتزام بوقف الأعمال العدائية.