أضرار شوي اللحمة على الفحم.. خبير يوضح الطريقة الصحية للتسوية

حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير العلاج الطبيعي، من استخدام الفحم في شوي اللحمة يمكن أن يسبب بعض الأضرار الصحية إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح،

وأوضح خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بعض أضرار شوي اللحمة و الأمور التي يجب مراعاتها عند الشوي:

أضرار شوي اللحمة على الفحم

تكون الأدخنة: عند حرق الفحم، يتكون الدخان الذي يحتوي على مركبات كيميائية مثل الهيدروكربونات المتطايرة والبوليكلورينات البوليكلورينات الثنائية وغيرها. قد يكون استنشاق الدخان الناتج ضارًا للجهاز التنفسي ويمكن أن يسبب تهيجًا ومشاكل صحية.

تشكيل المركبات السامة: عندما يحترق الفحم، يتشكل بعض المركبات السامة مثل البنزوبيرين، يمكن أن تتسبب هذه المركبات في زيادة خطر الإصابة بأمراض السرطان.

تسرب الشوائب: قد يحتوي الفحم على شوائب مثل الرماد والفحم المتبقي والمواد الكيميائية المستخدمة في تشكيله. إذا لم يتم استخدام الفحم النقي والجودة العالية، فقد يتسبب في تسرب هذه الشوائب إلى اللحمة المشوية وبالتالي تناولها.

ارتفاع درجة حرارة الشواء: يمكن لاستخدام الفحم أن يؤدي إلى درجات حرارة عالية جدًا في عملية الشواء، وهذا قد يؤدي إلى تشكيل مركبات قد تكون ضارة عند تناولها.

للحد من هذه الأضرار لشوي اللحمة

للحد من هذه الأضرار، يمكن اتخاذ بعض الاحتياطات مثل:

استخدام فحم طبيعي عالي الجودة وخالي من الشوائب.

التأكد من تهوية جيدة أثناء عملية الشواء لتقليل استنشاق الدخان.

تجنب إشعال الفحم باستخدام مواد كيميائية مثل السوائل اللاصقة أو سوائل الولاعة.

عدم التسمح للشرارة بالتلامس مع اللحمة المشوية لتجنب تشكيل المركبات الضارة.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن تناول اللحمة المشوية بشكل عام، بغض النظر عن طريقة الشواء، يجب أن يتم بشكل معتدل ومتوازن في إطار نظام غذائي صحي عام.