طبيب الأهلي يحسم الجدل حول إصابة وسام أبو علي وعودته للملعب.. تفاصيل

كشف اللاعب أحمد حسن عن طبيعة إصابة وسام أبو علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"طبيب الأهلي : وسام أبو علي يعاني من شد من الدرجة الاولى أسفل العضلة الخلفية ويحتاج إلى أسبوعين لإعلان جاهزيته".

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي صدمة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق وسام أبو علي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي : وسام ابو علي يغيب عن الأهلي 21 يوم و لن يلحق بمباراه الزمالك.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، غدا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.