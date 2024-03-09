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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: المرافق الصحية في غزة تعرضت لـ406 هجمات منذ بداية الحرب

أرشيفية
أرشيفية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، السبت، إن مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة تعرضت إلى 406 هجمات منذ بداية الحرب، داعياً إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف في تصريحات عبر منصة "إكس" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضاً 118 من العاملين في القطاع الصحي.

وحذّر جيبريسوس من تزايد تفشي الأمراض في القطاع، مشيراً إلى أن ثلث مستشفيات غزة فقط تعمل بشكل جزئي أو بأدنى طاقة، لافتاً إلى أن وصول المساعدات إلى المحتاجين في القطاع محدود، وسط انتشار الجوع والقصف المستمر.

وفي وقت سابق أمس، حذرت هيئة إنقاذ الطفولة من أن الأطفال الجوعى والمرضى في غزة لا يمكنهم الانتظار لحين بناء ميناء مؤقت قبالة القطاع لتوصيل المساعدات الإنسانية عبره، أو على أمل أن تصل إليهم المساعدات التي يتم إسقاطها من الطائرات.
 

الصحة العالمية غزة ميناء الطائرات

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