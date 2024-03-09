بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التتويج بكأس مصر .. صور

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من الرياض على متن طائرة خاصة سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل الفريق بعد تتويجه أمس ببطولة كأس مصر.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة الاهلى من خلال صالة ٤ بالمطار المخصصة للطيران الخاص، وسط تسهيلات خاصة قدمتها فرق شركة ميناء القاهرة الجوي وفرق الشركة الوطنية مصر للطيران.

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين للا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة.

وكان الأهلي وصل للمباراة النهائية في بطولة كأس مصر بعد الفوز على منتخب السويس في دور الـ32 بهدف أحرزه حسين الشحات، وفي دور الستة عشر فاز على الداخلية بهدفين أحرزهما بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة، وفي دور الثمانية فاز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد أحرز هدفي الأهلي علي معلول وأحمد قندوسي، وفي نصف النهائي فاز على إنبي بثلاثة أهداف للاشئ أحرزها علي معلول وأنطوني موديست وإمام عاشور.

فاز الأهلي ببطولة كأس مصر 38 مرة منها مرتان مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتان بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ست مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاث مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.