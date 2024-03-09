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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة يحرر 46 محضرا جمركيا لمسافرين.. وسفنكس يسجل أول ضبطية في تاريخه|صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 46 محضر ضبط جمركي في شهر فبراير الماضى، لتستمر الإنجازات غير المسبوقة بالإدارة المركزية.

وتم تحرير 62 محضر ضبط في شهر يناير بإجمالي 108 محاضر ضبط منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى آخر شهر فبراير، خاصة، أنها تضمنت تحرير أول محضر ضبط جمركي في تاريخ مطار سفنكس التابع للإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.

كان النصيب الأكبر لمبنى الركاب رقم 3، والذي شهد تحرير 27 محضر ضبط جمركي في شهر فبراير، ليصل الإجمالي إلى 59 محضرا منذ بداية العام الجاري وحتى آخر فبراير، وكان الضبط ضد ركاب مصريين وأجانب بتنوع ما بين البضائع المتنوعة، وابرزها مستحضرات التجميل ومستلزمات طب الأسنان والتليفونات والساعة غالية الثمن والأجهزة والقساطر الطبية والأدوية الغالية والممنوعات من مخدرات متنوعة وأسلحة مختلفة وعاج (سن الفيل) والنقد المصري.

يأتي هذا الإنجاز الكبير في ظل تنفيذ  القوانين بأسلوب وأداء وتعامل راقٍ مع الركاب مواطنين وأجانب وبمجهود كبير ومتميز لجميع الإدارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع الإدارات الصباحية، وأبرزها الشئون القانونية والفنية والمالية وإدارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

 

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