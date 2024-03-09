بمناسبة يوم الشهيد.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، عن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والمقرر أن تبدأ بمركز المنارة، بعد قليل.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.