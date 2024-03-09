مهما كان التمن لازم مصر تعيش|كلمات محمد رياض خلال يوم الشهيد

بدأت فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بآيات من الذكر الحكيم. وقال الفنان محمد رياض في تقديمه أن الثمن الذي دفعه الشهداء غال،ولكن مهما كان الثمن فهو ضروري حتى تعيش مصر.

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.