حظي في البنات وحش.. عنبة يكشف سر عدم زواجه حتى الآن

نشر مطرب المهرجانات مصطفى عنبة، مقطع فيديو قصير له عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه يكشف سر عدم زواجه حتى الآن.

وظهر في مقطع الفيديو، فتاة تسأل عنبة عن سر عدم زواجه حتى الآن، ليجيب عليها قائلا: «حظي في البنات وحش .. هم بيحبوني بس باجي عند حتة الجواز ما بلاقيش اللي أنا عايزه».

عنبة في كواليس عتبات البهجة :

من جهة أخرى، شارك الفنان مصطفى عنبة، صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل “عتبات البهجة”، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهر عنبة في الصورة برفقة النجمة هنادي مهنا، وعلق عليها قائلًا: “تيتا وفله فى رمضان إن شاء الله”.

بينما تلعب جومانا مراد شخصية إمرأة تدعى "نعناعة"، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله، بينما تجسد هنادي مهنى دور فتاة شعبية تدعي “فلة”، وتظهر وهي مرتدية الحجاب.

مسلسل عتبات البهجة

المسلسل يشهد عودة يحيى الفخراني إلى السباق الرمضاني بعد غياب ثلاثة سنوات، من تقديمه آخر أعماله الدرامية مسلسل "نجيبزاهي زركش"، عام 2021، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد التي تحمل نفس الاسم.



قصة مسلسل عتبات البهجة

وتدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة"، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة، و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقتهبأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.