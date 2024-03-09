الجيش الأوكراني: روسيا فقدت 423.160 جنديًا في الحرب

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت عن حصيلة قتلى الجيش الروسي في الحرب الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إن حصيلة قتلى الجيش الروسي وصلت إلى 423160 جنديًا في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022.

وأضافت أن هذه الإحصائية تشمل 850 ضحية تكبدتها القوات الروسية خلال اليوم الماضي، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبنتدنت".

وبحسب التقرير، فقدت روسيا أيضًا 6712 دبابة، و12823 مركبة قتالية مدرعة، و13683 مركبة وخزان وقود، و10428 نظام مدفعية، و1012 نظام إطلاق صاروخي متعدد، و707 أنظمة دفاع جوي، و347 طائرة، و325 مروحية، و8041 طائرة بدون طيار، و26 سفينة حربية. قوارب وغواصة واحدة.