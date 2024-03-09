إصابة 10 أشخاص أغلبهم سيدات في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق بلبيس السلام أمام مصنع جانسون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفي بلبيس يفيد باستقبال كل من "حنان. م"، 26 سنة، و"فاطمة. ن"، 44 سنة، و"كريمة. م"، 43 سنة، و"نادية. م"، 37 سنة، و"جيهان. ع"، 56 سنة، و"حنان. م"، 33 سنة، و"إيمان. ع"، 34 سنة، و"بدر. م"، 32 سنة، و"محمد. هـ"، 27 سنة، و"محمد. ع"، 34 سنة، مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق بلبيس السلام أمام مصنع جانسون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.