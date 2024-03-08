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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يشهد الاحتفال بـ اليوم العالمي لمرضى الكلى

صدى البلد

شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، احتفالية مديرية الشئون الصحية بالشرقية، باليوم العالمي لمرضى الكلى، وتم عقد ندوات صحية وتثقيفية وتوعوية لمرضى الكلى بمحافظة الشرقية، وأيضاً العديد من الأنشطة الصحية والرياضية والترفيهية للمرضى، في حضور الدكتور أحمد البيلي المدير الفني لإدارة الكلى بالوزارة ومدير إدارة الكلى بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، والدكتورة ساره إبراهيم مديرة إدارة الكلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومحمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بصحة الشرقية.

بدأ وكيل الوزارة كلمته بتهنئة جميع مرضى الكلى بالمحافظة، والعاملين بالقطاع الصحي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعادة الله علينا وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مؤكداً اهتمام وزارة الصحة البالغ بمرضى الكلى، والتي لا تدخر أي جهد في تسخير كافة الإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية لتلبية احتياجات هؤلاء المرضى، وتوفير أفضل رعاية وخدمة طبية ممكنة لهم، لافتاً إلى أهمية بذل المزيد من الجهد في التوسع في خدمة الغسيل البريتوني بالمحافظة، تيسيراً على المرضى.

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وقامت الدكتورة ساره إبراهيم والدكتور أحمد البيلي بتعريف المرضى بالتغذية الصحية السليمة لمريض الكلى، وتقديم بعض الإرشادات الصحية والتوعوية لهم، كما نوه "البيلي" إلى عن العلاقة الوثيقة والتوأمة بين إدارتي الكلى في محافظتي الدقهلية والشرقية، مشيداً بجودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الكلى بمحافظة الشرقية، وفي نهاية الحفل حرص المرضى على التقاط الصور التذكارية، تزامناً مع هذا الحدث السنوي.

وأكد محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بأن اليوم العالمي للكلى، والذي يصادف الاحتفاء به يوم ١١ مارس من كل عام؛ يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الكلى للإنسان، والوعي بالسلوكيات الوقائية، وعوامل الخطورة، وضرورة إجراء الفحص الدوري للكلى لكافة مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، وتثقيف الكوادر الطبية حول دورهم الرئيسي في اكتشاف وتقليل مخاطر الإصابة بمرض الكلى المزمن، لا سيما للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

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