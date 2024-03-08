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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية ينظم قافلة طبية علاجية مجانية بقرية بني عامر

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

من جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية بنى عامر التابعة لمركز و مدينة الزقازيق، ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى ، بحضور كلا من مديرى إدارات  ( رعاية الحيوان – الرعاية التناسلية-الإرشاد ) بالمديرية و مدير وأطباء إدارة  الزقازيق البيطرية وعددمن أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير وأطباء وحدة بنى عامر البيطرية  بالإشتراك مع نخبة من أطباء معهد  تناسليات الهرم  وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (٣١٠) رأس ماشـية  ورش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٤٠٠) رأس أغنام  وعلاج أمراض الباطنة لعدد (١١٠) رأس و أمراض تنفسية لعدد (٦٠) رأس وأمراض جلدية لعدد (٨٠) رأس ماشية فضلاً عن ترقيم وتسجيل (٢٦) حيوان وذلك بالمجان.

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وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

الثروة الحيوانية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القوافل الطبية البيطرية القرى الاكثر احتياجا المبادرة الرئاسية تحصين الحيوانات تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية

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