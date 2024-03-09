منتخب مصر يعلن قائمة معسكر مارس غداً.. ومؤتمر صحفي في الثانية ظهراً

يعلن غداً الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، عن قائمة الفريق لمعسكر شهر مارس والذي يشارك المنتخب خلاله في دورة ودية مع منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا ، بدولة الإمارات .

ويعقد التوأم حسام و إبراهيم حسن مؤتمراً صحفيا في الساعة الثانية ظهر غداً الأحد بمقر اتحاد الكرة للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر مارس .

وأشارت تقارير صحفية، إلي أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب ينوي استدعاء جناح الأهلي حسين الشحات بدلا من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.