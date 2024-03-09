قرار عاجل ضد الداعية حازم شومان بتهمة التحريض على العنف.. تفاصيل

قرر النائب العام إحالة البلاغ المقدم ضد الداعية حازم شومان الي نيابة أمن الدولة للتحقيق لاتهامه بالتحريض على العنف.

وحملت العريضة التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي رقم ٧١٢١٩٦ عرائض المكتب الفني حيث تم إحالة البلاغ الى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق والفحص في بلاغ يتهم حازم شومان الداعية السلفي بأنه يقدم نفسه كرجل دين وشيخ سلفي متشدد وقام بعدة جرائم ارهابية في فترة الاخوان وحتى اليوم لاتسقط بالتقادم بالدعوة لقلب النظام والتحريض على البلاد والدعوة لتولي الإخوان الارهابية الحكم وشارك المذكور في التحريض و مليونيات الارهاب المسماة بالشريعة.



وكشف البلاغ أنه يقوم المذكور بممارسة الخطابة على المنابر وفي الساحات الالكترونية محرضا ضد السلام الاجتماعي وقيم الانسانية والمساواة ومحرضا ضد المسيحيين والمدنيين ويقوم بتلقي الأموال على منصة باتريون دون ترخيص ودون وجه حق مشاركا اياها الجماعات الارهابية التحريضية ومستغلا اياها في الدعوة الى التطرف وخلق أجيال شابة تكون عمادا للارهاب ضد الدولة.



وأشار البلاغ الى مشاركة شومان في التحريض ضد الدولة السورية وضد رئيسها بشار مدافعا وداعما للدواعش فيما تسبب في هجرة مصريين مغيبيين من الشباب الى سوريا للانضمام الى الارهاب الدولي.



وطالب البلاغ باتخاذ الاجراءات وصولا الى محاكمة شومان جنائيا عن جرائم الارهاب وتلقي الأموال والتبرعات ونشر الخطاب التكفيري الداعشي المتشدد , والتحريض ضد الدولة والانتماء للجماعات الارهابية والمشاركة في الاعتصامات الارهابية برابعة والتحريض على قلب نظام الحكم بسوريا والدعوة للانضمام للدواعش والجماعات الارهابية , و ممارسة الخطابة والقاء الدروس الدينية بدون ترخيص من وزارة الأوقاف .