عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة تطمئن المواطنين عن مصدر الأصوات المرتفعة.. تعرف على سببها

تنبيه
تنبيه

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بأعمال تفريغ ضغط الهواء بماكينة الحفر الخاصة بمشروع المترو وذلك بشارع الأهرام بالإتجاهين لمسافة (۳۰۰م) بداية من تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية وحتى فتحة الدوران الكائنة أمام مسجد الصباح.


توضح محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي بشارع الأهرام بالموقع المشار إليه وذلك لمدة (5) ساعات فقط على تكون الأعمال يوم الأحد الموافق ٩ / ٣ / ٢٠٢٤  ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة السادسة صباحاً.


وتطمئن محافظة الجيزة السادة المواطنين بأن من المتوقع صدور أصوات مرتفعة مصاحبة للأعمال أثناء تنفيذ عملية تفريغ ضغط الهواء وأن الأمر لا يدعو للقلق. 


ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات وتسهيل عملهم

 
لافتا ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل الضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: العمل خلال 3 فترات نظافة على مدار اليوم لضمان انتظام كفاءة المنظومة

محافظة الجيزة: عودة المياه تدريجيا لمناطق فيصل بعد انتهاء أعمال ربط خط 200مم

افتتاح مسجد الدكتور مصطفي محمود الجديد بالمجمع الطبي للراحل بـ 6 أكتوبر

قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل

محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 10 ساعات عن مدينة الحوامدية

محافظ الجيزة يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية خلال زيارتهم للمنطقة الأثرية بالبدرشين

محافظة الجيزة تزيل 24 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 4300م

محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلا رمضان في إمبابة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

النهائية| تفاصيل أول قائمة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن وقصة التحدي الأول

بالإنفوجراف| التضامن في أسبوع.. تمكين المرأة في المنيا و"مودة" بالمحافظات الحدودية

إخلاء سفينة هندية بعد سقوط أول الضحايا المدنيين في هجمات الحوثيين

بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تنظم إحتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم.. صور

إطلاق رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الأعلى

الكنز.. 3 مهربين يعثرون على مومياء و437 قطعة أثرية ببنى سويف.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتشيلي هم.. أفضل 5 سيارات للنساء بمواصفات جذابة وسعر مغري

نشرة المرأة والصحة|سعر ساعة عمرو دياب بالرياض تثير ضجة.. ضعي عصير البصل على وجهك والنتيجة ستدهشك

ضعي عصير البصل على وجهك والنتيجة ستدهشك

السيارات الصينية تواجه تهمة التجسس.. وأمريكا تحقق في الأمر

فيديو

السقا ولطفي وباسم يطرحون أغنية مهرجان العتاولة.. فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

ويبقى الأثر|القوات المسلحة تنشر فيديوهات الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ