محافظة الجيزة تطمئن المواطنين عن مصدر الأصوات المرتفعة.. تعرف على سببها

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بأعمال تفريغ ضغط الهواء بماكينة الحفر الخاصة بمشروع المترو وذلك بشارع الأهرام بالإتجاهين لمسافة (۳۰۰م) بداية من تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية وحتى فتحة الدوران الكائنة أمام مسجد الصباح.



توضح محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي بشارع الأهرام بالموقع المشار إليه وذلك لمدة (5) ساعات فقط على تكون الأعمال يوم الأحد الموافق ٩ / ٣ / ٢٠٢٤ ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة السادسة صباحاً.



وتطمئن محافظة الجيزة السادة المواطنين بأن من المتوقع صدور أصوات مرتفعة مصاحبة للأعمال أثناء تنفيذ عملية تفريغ ضغط الهواء وأن الأمر لا يدعو للقلق.



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات وتسهيل عملهم



لافتا ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل الضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.