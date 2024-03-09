تطاول وتشهير.. مدرب منتخب الطائرة يشكو لاعبة الأهلي رسميا

أعلن عماد نوار، المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات، قائمة المنتخب المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بـ أكرا في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري

وتقدم عماد نوار المدير، بمذكرة رسمية صباح اليوم السبت ضد زينة العلمي لاعبة النادي الأهلي لكرة الطائرة، بعد التصريحات التي أكدت فيها تطاول المدير الفني عليها عقب اعتراضها على استبعادها من قائمة المنتخب في دورة الألعاب الأفريقية بأكرا في غانا.



وقدم نوار مذكرة لإيضاح أبعاد الواقعة واعتبر المدير الفني أن تصريحات اللاعبة فيها تعمد للتشهير به، وهو ما يعاقب عليه القانون، مشددًا على أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، قائلا “هو أمر لم نعتده من قبل في الملاعب المصرية عامة ولاعبي النادي الأهلي خاصة”.



وتمسك المدير الفنى لمنتخب الكرة الطائرة بكافة حقوقه بعد حملة التشهير التى قامت بها لاعبة الأهلي ضده عقب استبعادها من القائمة.



وتضم قائمة مصر للسيدات كلًا من:

دانا شوقي ودعاء محمد ومايا ممدوح وتقى مدحت وأيهة النادي ومريم متولي وسابين عابد وسارة أمين، وداليا مرشدي وآية خالد، ومي غزال وندى وليد.

ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني، والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي