ضبط محاولة تهريب كمية من الماريجوانا مع راكب بريطاني في مطار شرم الشيخ

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أحمد السيد النجار مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مطحون نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بريطانيا على رحلة طائرة خطوط WIZZ AIR القادمة من لندن اشتبة سلام لطفي شاهين مأمور اللجنة الجمركية المعين في راكب يحمل بريطاني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا عاطف شفيق مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات معتمة في الحقيبة .

وتم تكليف أحمد علي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كيس بلاستيك شفاف بداخلة عدد 13 ثلاثة عشر لفافة بداخلهم نبات عشبي أخضر اللون يشتبه أن يكون نبات الماريجوانا بوزن 57 جرام وكذا عدد 2 اثنان مطحنة معدنية صغيرة تستخدم لطحن الاعشاب احداها بداخلها كمية من مطحون نبات عشبي اخضر اللون يشتبه أن يكون نبات الماريجوانا بوزن 256 جرام والأخرى بها بقايا من ذات المطحون بين طيات الملابس داخل الحقيبة .

قرر الدكتور أحمد حسين مدير عام جمارك فروح جنوب سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات محمد عادل سلام وأحمد علي بحضور أمير عبدالعظيم مباشر مدير إدارة مكافحة التهريب الجمركي وأحمد شبل رئيس قسم الامن الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك وسلمي سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهريب الجمركى.