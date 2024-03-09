الأهلي معندوش رحمة|سيد عبد الحفيظ يثير غضب جماهير الزمالك بعد خسارة الكأس

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بتتويج الفريق الأحمر ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية "الحمدالله، الأهلي حقق فوزًا مهمًا على الزمالك، الأهلي كان يحتاج الفوز بهذه المباراة، كي يتخطى الزمالك في مجموع المباريات النهائية بين الفريقين".

وأضاف: "جزئية مين لعب حلو ومين لعب وحش، مش عاوزين نتكلم عليها لأن محدش بيفتكرها، دايمًا النهائيات تلعب على أجزاء ولا ينتظر منها متعة"

وتابع: "الأهلي استحق الفوز بدليل أنه فاز بهدفين، الزمالك كان مميزًا في الشوط الأول، ولكن كان محظوظًا، لأن الأهلي لو أحرز هدف مبكر كان هيخسر بنتيجة كبيرة، لو كان في 5 دقايق كمان الأهلي كان سجل هدف ثالث، الأهلي معندوش رحمة".

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلي 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5.