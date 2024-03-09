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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب جماهير الأهلي| خبير لوائح يصدم شيكابالا بعد أحداث قمة الكأس

شيكابالا
شيكابالا

أصبح محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، مُهددًا بالإيقاف، بعد واقعة مباراة القمة أمام النادي الأهلي، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي كأس مصر.

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "‏حابب أفكر مسئولى اتحاد الكرة المصري أن عقوبة ارتكاب أى فعل من شأنه إثارة الجماهير إيقاف من 4-8 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه فهل مراقب المباراة سجل الواقعة و لا شاهد لم يشاهد حاجة".

وأظهرت مشاهد تليفزيونية صورًا لـ"شيكابالا"، بعد نهاية المباراة بخسارة الزمالك لقب كأس مصر أمام الأهلي، وهو يوجه إشارات مسيئة لجماهير النادي الأهلي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز البطولة.

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما  أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.


ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 5.

 

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