عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يوجه التحية لأرواح الشهداء .. ويؤكد : مصر تحترم أبناءها المخلصين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدا أنها تضمنت رسائل كثيرة أبرزها تذكرة الجميع ببطولات الشهداء، وأيضا التأكيد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ورفض التهجير للشعب الفلسطيني.

وقال القاضي، إن الاحتفال بيوم الشهيد يؤكد أن مصر لا تنسى أبنائها المخلصين الذين ضحوا من أجلها، وضربوا ببطولاتهم أسمى معانى الفداء والتضحية كما أنه يؤكد اعتزاز الدولة المصرية بأبنائها الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على الوطن.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد عكست تقدير القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لتضحيات رجالها التي ستظل علامة مضيئة في التاريخ المصري ورسالة دعم لأسر الشهداء بأن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن دعمهم وأنهم سيظلون دائما في قلب وعقل الوطن موجها التحية لأرواحهم الطاهرة.

وقال النائب محمد عزت القاضى ، إن إحياء يوم الشهيد، الذي يأتي تخليدًا لذكرى رحيل الجنرال الذهبي، الفريق عبد المنعم رياض، بمثابة استحضار لعظيم ما قدمه فدائيو القوات المسلحة المصرية من تضحيات ودماء زكية روت أرض مصر، من أجل استردادها من يد الأعداء الغاصبين،مشيرًا إلى أن الشعب المصري بأكمله يحمل بداخله أسمى آيات العرفان لتلك الأرواح الطاهرة التي قدمت حياتها فداء لمصر وأرضها.

السيسي الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الشهيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاته.. تعرف على السيرة الذاتية للشيخ محمد الغزالي

مرشح رسمي بانتخابات الرئاسة.. لتلك الأسباب أصبح نائب ترامب ملفا ساخنا بأمريكا وداخل الحزب الجمهوري| من يقود حركة MAGA؟

خالد عليش ضيف شرف في مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

8 - 1| باير ميونيخ يكتسح ماينز في الدوري الألماني

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بنشر أخبار كاذبة في واقعة طالبة جامعة العريش

الإسماعيلي يواصل السقوط في الدوري بالتعادل مع المقاولون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تراجع مبشّر لكل بيت قبل رمضان 2024 | أسعار غير متوقعة للحوم .. التفاصيل والأسباب

عالم المصريات حسين عبد البصير: "الأساطير المصرية القديمة" موسوعة عن الديانة وكل ما يتعلق بمعتقدات القدماء| حوار

في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لـ نسرين أمين

طريقة عمل حلى الجيلي و البسكوت| بأسهل الخطوات

فيديو

تعالي اقفي جنبه.. لفتة إنسانية للسيسي مع زوجة بطل في يوم الشهيد

مسلسلات رمضان 2024| جريمة قتل وظهورها بالسجن ودخولها قبر.. أبرز لقطات برومو "سر إلهي"

السقا ولطفي وباسم يطرحون أغنية مهرجان العتاولة.. فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ