برلماني يوجه التحية لأرواح الشهداء .. ويؤكد : مصر تحترم أبناءها المخلصين

أشاد النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدا أنها تضمنت رسائل كثيرة أبرزها تذكرة الجميع ببطولات الشهداء، وأيضا التأكيد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ورفض التهجير للشعب الفلسطيني.

وقال القاضي، إن الاحتفال بيوم الشهيد يؤكد أن مصر لا تنسى أبنائها المخلصين الذين ضحوا من أجلها، وضربوا ببطولاتهم أسمى معانى الفداء والتضحية كما أنه يؤكد اعتزاز الدولة المصرية بأبنائها الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على الوطن.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد عكست تقدير القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لتضحيات رجالها التي ستظل علامة مضيئة في التاريخ المصري ورسالة دعم لأسر الشهداء بأن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن دعمهم وأنهم سيظلون دائما في قلب وعقل الوطن موجها التحية لأرواحهم الطاهرة.

وقال النائب محمد عزت القاضى ، إن إحياء يوم الشهيد، الذي يأتي تخليدًا لذكرى رحيل الجنرال الذهبي، الفريق عبد المنعم رياض، بمثابة استحضار لعظيم ما قدمه فدائيو القوات المسلحة المصرية من تضحيات ودماء زكية روت أرض مصر، من أجل استردادها من يد الأعداء الغاصبين،مشيرًا إلى أن الشعب المصري بأكمله يحمل بداخله أسمى آيات العرفان لتلك الأرواح الطاهرة التي قدمت حياتها فداء لمصر وأرضها.