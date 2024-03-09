موعد ومكان عزاء والدة الإعلامية دينا رامز

رحلت صباح اليوم، عن عالمنا ماهى محمود صبحى، والدة الإعلامية دينا رامز مقدمة برنامج “ست الستات” على قناة صدى البلد حرم الإعلامي طارق علام، وتم تشييع الجثمان بمسجد مصطفى محمود بعد صلاة العصر.

ويقام عزاء والدة الإعلامية دينا رامز، غدًا الاحد الموافق 10/3، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، عقب صلاة المغرب.

دينا رامز بدأت عملها الإعلامي بالتليفزيون المصري وحققت شهرة من خلال برنامج "بدون مونتاج" ثم انتقلت بعد ذلك للعمل بعدة قنوات فضائية وعادت مرة أخرى للتليفزيون المصري وتولت رئاسة قناة "نايل لايف" لفترة سابقة، وتقدم الآن برنامج "ست ستات" على قناة صدى البلد ".

أما طارق علام فهو صاحب البرنامج الشهير "كلام من دهب"، أحد أشهر البرامج التى يعرفها المواطنون، خاصة أنه يمثل لدى قطاع كبير من الشباب والكبار ذكريات رمضانية ممتعة، حيث صار برنامجه على مدار 3 عقود من علامات رمضان التليفزيونية.