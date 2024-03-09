خالد عليش ضيف شرف في مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

انضم الفنان خالد عليش مؤخرا للمشاركة في مسلسل «فراولة» بطولة نيللي كريم، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024 المقبل، ويظهر عليش كضيف شرف ضمن أحداث العمل.

أحداث مسلسل «فراولة»

تدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنه حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدى الشركات العالمية.

أبطال المسلسل «فراولة»

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والعمل من إخراج محمد علي.