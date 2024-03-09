مؤقتا| أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بالفوز على برينتفورد 2-1

حقق أرسنال فوزا صعبا على حساب برينتفورد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإمارات في إطار الجولة 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي أرسنال كل من ديكلان رايس في الدقيقة 19، وكاى هافيرتز في الدقيقة 86، وسجل هدف برينتفورد الوحيد يوان ويسا في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وبتلك النتيجة تصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 64 نقطة، في انتظار لقاء ليفربول ومانشستر سيتي غدا الأحد، وتوقف رصيد برينتفورد عند النقطة 26 في المركز الـ 15.

وأعلن مايكل أرتيتا مدرب آرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل آرسنال، تواجد لياندرو تروسارد والحارس أرون رامسديل، لتعويض غياب مارتينيلي وديفيد رايا.

وسيقود الألماني كاي هافيرتز، الخط الأمامي لآرسنال رفقة ساكا، فيما يستمر جلوس البرازيلي جابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء.

وتواجد اسم اللاعب ألكسندر زينتشينكو على مقاعد بدلاء آرسنال، بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

رامسديل، بن وايت، ساليبا، جابرييل ماجالهاييس، كيويور، جورجينيو، ديكلان رايس، أوديجارد، ساكا، تروسارد، هافيرتز

فيما جاء تشكيل برينتفورد كالآتي:

فليكن، رورسليف، زانكا، آجر، كولينز، لويس بوتر، نورجارد، أونييك، يانليت، ويسا، توني

