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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

قصير وضيق|فستان هيفاء وهبي في عيد ميلادها بباريس يثير الجدل بالسوشيال ميديا.. شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

احتفلت النجمة هيفاء وهبي بعيد ميلادها في باريس حيث تتواجد هناك هذه الأيام لحضور أسبوع الموضة هناك.

وظهرت هيفاء وهبي وهي تجلس في مكان ما وفي خلفيتها برج إيفل، وأمامها تورتة عيد الميلاد بيضاء ومزينة بعيون زرقاء، ومجسم لها، وأمكست بصندوق هدايا كبير باللون الوردي.

واختارت هيفاء وهبي فستاناً أبيض اللون مزين بجيوب سوداء من تصميم Elisabetta Franchi، وعلقت هيفاء وهبي على الصور كاتبة: "شكراً لأمنياتكم و لرسائلكم الجميلة بمناسبة عيدي، وبمناسبة حلول الشهر الفضيل ،رمضان مبارك عليكم بالخير والبركة وكل عام وأنتم بخير".

 

النجمة هيفاء وهبي هيفاء وهبي فستان هيفاء وهبي عيد ميلادها أسبوع الموضة

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