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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مظاهرات لآلاف الأشخاص في جاكرتا وروما تطالب بوقف إطلاق النار بغزة| فيديو

صدى البلد

تظاهر آلاف الأشخاص في العديد من عواصم العالم مثل جاكرتا وروما، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث بلغ الوضع الإنساني حدًا كارثيا، في ظل سقوط عشرات آلاف القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي الدامي والمدمر، ومجاعة بدأت تنهش أجساد الضحايا في القطاع المحاصر.

جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

ووفقاً للتقرير، سار آلاف المتظاهرين من ساحة ديلا ريبوبليكا إلى شارع فيا دي فوري إمبريالي في العاصمة الإيطالية روما، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية مرددين شعارات، تطالب بوقف "الإبادة الجماعية في غزة"، كما طالبوا أيضًا بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وأفاد التقرير بأنه تم تنظيم المظاهرة من قبل تحالف "أسيزي بيس جوستا" الذي يضم العديد من الجمعيات، بما في ذلك نقابة العمال الإيطالية، وهي أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، والتي دعت إلى عقد مؤتمر دولي للسلام والعدالة في الشرق الأوسط.

جاكرتا غزة الفلسطينيين القطاع المحاصر روما

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