رئيس الكيان الصهيوني يحضر افتتاح متحف للمحرقة في هولندا وسط احتجاجات يهودية وعربية

من المقرر أن يحضر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج افتتاح المتحف الوطني للمحرقة النازية في أمستردام اليوم، الأحد، وسط احتجاج مخطط له ضد قتل إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، حسبما ذكرت رويترز .

وقال المتحف لوسائل الإعلام إنه دعا هرتزوج قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة، والذي حول العديد من الأحياء إلى أنقاض.

وأضاف المتحف في اعتراف له أن حضور هرتسوج يثير تساؤلات، لكن رغم ذلك اعتبر أن المتحف يمثل ذكرى للناجين الهولنديين من المحرقة والذين هاجروا إلى إسرائيل.

وقالت المنظمة اليهودية الهولندية المناهضة للصهيونية إيريف راف: “نعرب عن قلقنا العميق بشأن الافتتاح المرتقب لمتحف المحرقة الهولندي، حيث من المقرر أن يحضره الرئيس الإسرائيلي هرتسوج”.

وتنظم المنظمة اليهودية الهولندية المناهضة الصهيونية احتجاجًا مع الجالية الفلسطينية الهولندية والقوى الاشتراكية.

وأضافت المنظمة أنه رغم إحيائها ذكرى ضحايا المحرقة النازية، إلا أنها تعارض ما تقوم به حكومة الاحتلال الصهيوني بقولها إنها لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي والصمت بينما يستمر ما يجري في غزة.

