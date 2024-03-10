الشباب والرياضة بأسوان تنفذ المشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان متمثلة في "الإدارة العامة للرياضة" بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، فعاليات التدريبات بالمشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية تحت شعار "النسور"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تتضمن التدريبات للشباب والفتيات المشاركين فى تدريب اللياقة البدنية بأسوان تحت شعار "النسور" عروض فى اللياقة البدنية، بالإضافة إلى عروض رياضية بهدف رفع اللياقة البدنية والتدريب والتمرين على العروض الرياضية.

اللياقة البدنية

ونفذت مديرية الشباب و الرياضة بأسوان بقيادة ناصر سليم مدير مديرية الشباب و الرياضة بأسوان ومتابعة سعد خليفة وكيل الرياضة تدريب مشروع المراكز الرياضية بمركز تدريب اللياقة البدنية (النسور) للأحياء والأندية الشعبية لمواليد 2008 / 2009 بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية و " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية".

ويهدف المشروع إلي تنمية مهارات المشاركين رياضيا، لصقل قدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع و الفائدة على المجتمع و تشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة و الإهتمام بممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين.

‎ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إطار الاهتمام بالشباب والفتيات فى كافة المجالات بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة وتفعيلا لمبادرات وزارة الشباب والرياضة و‎يتم تدريب الفتيات والشباب على تدريبات اللياقة البدنية .