تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق
بعد بلاغ أميرة الذهب.. القانون يلاحق مروجي الفيديوهات المفبركة بالحبس والغرامة
توفوا في الحال..جهود مكثفة لضبط سيارة اصطدمت بـ3 تلاميذ بينهم شقيقين بأسيوط
الزراعة تستعد للموسم الشتوى.. إجراءات مشددة لعدم التلاعب بالأسمدة وتوزيع تقاوى القمح مبكرا
بينهم شقيقان.. مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة بأسيوط
مجلس الأمن يصوت على خطة ترامب لنشر قوة دولية في غزة
إعلام إسرائيلي: الطريق ممهد لقبول المقترح الأمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فرص عمل بقطاع الإنشاءات والبناء بالأردن.. اعرف الشروط ورابط التقديم

أعلنت وزارة العمل عن تلقي احتياجات جديدة من الجانب الأردني لعدد من العمالة المصرية في تخصصات مرتبطة بقطاع الإنشاءات والمعمار ..

وأوضحت الوزارة أن تلك الفرص تأتي وفق الطلبات المقدمة من مؤسسة إبراهيم محمود أحمد المكّاوي، والتي أكدت جاهزية استقبال العمالة المصرية بعد مراجعة التخصصات والشروط المطلوبة.

وقالت إن الوظائف المتاحة على مهنة بناء بخبرة في أعمال الإنشاءات والمعمار..العدد المطلوب: 8 عمال..الراتب: من 250 إلى 350 دينارًا أردنيًا..الشروط:مؤهل إعدادي..السن من 25 إلى 45 عامًا

وأكدت الوزارة أن باب التقديم مفتوح بدءًا من اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 ولمدة 5 أيام  عبر الرابط التالي 

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن  هذه الفرص الجديدة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق خارجية أمام الكوادر المصرية ،ويتم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ..كما تأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع فرص التشغيل بالخارج، وتلبية احتياجات أسواق العمل العربية، مع ضمان توفير فرص آمنة ومحترمة للعمالة المصرية، بما يحقق الاستفادة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي مع دولة الأردن.

وتدعو وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى الالتزام بالتقديم من خلال القنوات الرسمية  فقط، وعدم الالتفات لأي وسطاء أو جهات غير معتمدة...موضحة أن التقديم وكافة الاختبارات مجانية …

