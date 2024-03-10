يقدِّم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، من إنتاج مجلس حكماء المسلمين، طوال أيام شهر رمضان الكريم؛ حيث يتناول أسماء الله الحسنى (الجزء الثاني)؛ شرحًا وتفسيرًا، والحكمة من اقتران بعض الأسماء بغيرها، وحظ العبد ونصيبه من هذه الأسماء، وكيف يمكنه أن يتأثَّر بها في سلوكه ومعاملاته؛ بحيث تُنشِئ منه إنسانًا صالحًا لنفسه ولأمته.

شيخ الأزهر يتأمَّل أسماء الله الحسنى ويوضِّح معانيها خلال برنامجه الرمضاني

كما يقوم فضيلته خلال برنامجه الرمضاني بربط الأسماء الحسنى بأحداث الحياة المعاصرة، واستلهام العبر والعظة منها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات وكوارث وحروب وصراعات، ووضع تصور للتعامل معها من خلال تدبر أسمائه وصفاته جلَّ وعلا.

ومن المقرَّر أن يبث برنامج "الإمام الطيب" على عدد من الفضائيات والإذاعات في مصر وعدد من دول العالم العربي والإسلامي، كما يتم بثه عبر الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وصفحات الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي.