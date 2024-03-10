مؤشر البورصة المصرية يسجل مستوى تاريخيا جديدا

سجل مؤشر البورصة المصرية مستوى تاريخيا جديدا بمستهل تعاملات اليوم الأحد أول الأسبوع عند مستوى 32110.74 نقطة بنسبة ارتفاع 3%.

في ذات السياق تفوق أداء البورصة المصرية، على كل أسواق المال العربية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، محققة أعلى نسبة صعود بلغت 8.1%، وربح رأس المال السوقي أكثر من 125 مليار جنيه ليصل رأس المال السوقي إلى 2.124 تريليون جنيه، يأتي هذا بعد قرارات البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، وتنفيذ صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار.

وتصدر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، قائمة أسواق المال العربية الصاعدة هذا الأسبوع بنسبة 8.1%، يليه مؤشر مسقط بنسبة 4.87% رابحًا 221.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4776.71 نقطة.

فيما تراجعت أسواق المال الإماراتية محققة خسائر سوقية 15.4 مليار درهم، وهبط مؤشر العام للسوق السعودي بنسبة 0.42%، بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 8.07% ليغلق عند مستوى 31300.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى -أول أسبوع في شهر مارس- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 7223.93 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10281.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.10% ليغلق عند مستوى 38801.38 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 9.35% ليغلق عند مستوى 7244.09 نقطة.