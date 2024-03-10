ندوة عن تحديات المرأة المصرية فى ضوء رؤية 2030 بمكتبة مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء بالتعاون مع مركز إعلام شمال وشرق القاهرة التابع للهيئة العامة للاستعلامات في الثانية عشرة من ظهر اليوم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بعنوان "تطلعات وتحديات المرأة المصرية في ضوء رؤية 2030" يقدمها عدد من أساتذة علم النفس.

يدير الندوة الدكتور سعد أبو زيد، مدير المكتبة، وتتناول الندوة عدة محاور منها تحديد الفرص والتحديات التي تواجه المرأة وكذلك تحديد الخطوات اللازمة لتحقيق رؤية 2030 التي تسعى إلى تعزيز دور المرأة في جميع المجالات.

وتأتي الندوة بمناسبة احتفال مكتبة مصر العامة باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام، وجدير بالذكر أن المكتبة تنظم وتستضيف معارض وفعاليات ثقافية تسلط الضوء على دور المرأة في المجتمع المصري وتحدياتها وإنجازاتها وتعمل على توفير فرص للتواصل والتبادل بين الأفراد والمجموعات التي تعمل على قضايا المرأة ودعمها في تحقيق طموحاتها وتطلعاتها.