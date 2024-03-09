عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشطاء يمزقون لوحة بلفور في بريطانيا للفت الانتباه إلى دماء الفلسطينيين

صدى البلد

قامت مجموعة مؤيدة للفلسطينيين بتمزيق لوحة تاريخية في جامعة كامبريدج البريطانية، وهذه اللوحة معروفة بتصويرها آرثر جيمس بلفور، السياسي البريطاني الذي قدم وعدًا في عام 1917 بدعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، والذي ساهم في تأسيس دولة إسرائيل بعد ثلاثين عامًا.

أوضحت المجموعة التي مزقت  اللوحة أن هدفها من تدمير الصورة في كلية ترينيتي بكامبريدج هو لفت الانتباه إلى "تداعيات وعد بلفور على الشعب الفلسطيني وحقوقهم"، وخاصة في ضوء الصراع الحالي الذي يشهده قطاع غزة. تم نشر هذا النبأ وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

txt

عالم المصريات حسين عبد البصير: "الأساطير المصرية القديمة" موسوعة عن الديانة وكل ما يتعلق بمعتقدات القدماء| حوار

txt

فتح باب التقدم لمسابقة النشر الإقليمي التابعة لقصور الثقافة 2024

txt

دار الوثائق تقيم ندوة عن صون المقتنيات وتوعية خبراء الترميم

txt

معركة مدنين.. لماذا كانت آخر معارك روميل ثعلب الصحراء في أفريقيا؟

txt

مليون دولار.. جائزة الدوحة للكتاب تستقبل الأعمال وتكرم 10 مؤلفين بينهم مصري

txt

تحويل رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" لأحمد المرسي إلى عمل سينمائي

txt

"انت مش لوحدك" تخصص عامها الثاني لخدمة أهداف التنمية المستدامة

txt

في ذكرى وفاة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف على وصيته

txt

بدأت من مصر .. حكاية أول صورة صحفية في التاريخ

وعبرت المتحدثة باسم كلية ترينيتي عن أسفها للأضرار التي لحقت بلوحة آرثر جيمس بلفور، وأوضحت أنه تم تقديم بلاغ للشرطة بشأن هذا الحادث، حيث استجابت السلطات فورًا وبدأت التحقيق في التقرير الجنائي للأضرار.

قامت منظمة العمل الفلسطينية بنشر مقطع فيديو يظهر أحد المتظاهرين وهو يقوم برش اللوحة التي رسمها فيليب ألكسيوس دي لازلو في عام 1914 بالطلاء الأحمر، ثم تم قطعها باستخدام أداة حادة.

تُذكر أن تدمير الأعمال الفنية أصبح تكتيكًا شائعًا في الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بين نشطاء حماية البيئة، الذين استهدفوا لوحات فنية لفان جوخ وفيرمير ومونيه منذ العام الماضي.

 

بلفور آرثر جيمس بلفور الشعب الفلسطيني صحيفة نيويورك تايمز شعب اليهود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

ترشيحاتنا

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

خبير اقتصادي يزف بشرى: الأسعار ستنخفض قريبا

دعاء آخر شعبان ودخول رمضان.. أكثر من الابتهال إلى الله عز وجل

استقالة ثاني أعلى مسؤول في مفوضية الانتخابات الهندية بشكل مفاجئ

«ميلوني» تتمسك بتوصيفها «الذكوري»|صدمة في إيطاليا بسبب عدد حوادث قتـ ـل النساء|تقرير

الأهلي والتعاون.. مواجهة ثقيلة للبحث عن طريق الصدارة في الدوري السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشطاء يمزقون لوحة بلفور في بريطانيا للفت الانتباه إلى دماء الفلسطينيين

بمكياج جذاب .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها في الطائرة |شاهد

تراجع مبشّر لكل بيت قبل رمضان 2024 | أسعار غير متوقعة للحوم .. التفاصيل والأسباب

عالم المصريات حسين عبد البصير: "الأساطير المصرية القديمة" موسوعة عن الديانة وكل ما يتعلق بمعتقدات القدماء| حوار

فيديو

تعالي اقفي جنبه.. لفتة إنسانية للسيسي مع زوجة بطل في يوم الشهيد

مسلسلات رمضان 2024| جريمة قتل وظهورها بالسجن ودخولها قبر.. أبرز لقطات برومو "سر إلهي"

السقا ولطفي وباسم يطرحون أغنية مهرجان العتاولة.. فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ