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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فتح باب التقدم لمسابقة النشر الإقليمي التابعة لقصور الثقافة 2024

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن فتح باب التقديم في مسابقة النشر الإقليمي 2023- 2024 على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 30 مارس 2024.

وتمنح الجائزة فى عدة فروع هي “الشعر العامي والفصحى، والقصة القصيرة والرواية، والنقد الأدبي والفني، والمسرح وأدب الطفل”، وتقدم الأعمال إلى مجالس إدارة أندية الأدب، أو إدارات المواقع أو إدارات الفروع الثقافية.

ويُعنى مشروع النشر الإقليمي بإصدار مجموعة متميزة من الإبداعات الأدبية المتنوعة لأدباء مصر فى الأقاليم وذلك فى شكل مجلات ثقافية وسلاسل كتب، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الأدبية وتقديمها إلى الواقع الأدبي والثقافي، بما يسهم فى تنشيط الحركة الأدبية بمصر وتقديم أعمال أدبية رفيعة المستوي للقارئ المصري للارتقاء بالذوق وزيادة المعرفة.

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ويشترط للتقدم للمسابقة تقدم ثلاث نسخ من الأعمال الراغب أصحابها فى الترشح مع تقديم الأعمال على أسطوانات مدمجة بشكل يضمن تواجد النسخة الإلكترونية بصورة مطابقة للنسخة الورقية ويتقدم الراغبون فى الترشح بأعمالهم إلى نوادي الأدب والفروع الثقافية فى أنحاء الجمهورية.

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