عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

200 مليون جنيه.. تنمية المشروعات يوقع عقدين للتمويل متناهي الصغر

صدى البلد

شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والأستاذ علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، و ﭼينو ﭼونسون الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر توقيع عقدين جديدين بين الجهاز وشركة تنمية بإجمالي قدره 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف المحافظات ومساعدة المشروعات غير الرسمية على توفيق أوضاعها وقام بالتوقيع من جانب جهاز تنمية المشروعات الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز.

وبلغت قيمة العقد الأول "مشروع خطوة جديدة من أجل مستقبل مشرق" 50 مليون جنيه لمساعدة المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152لسنة 2020 في حين بلغت قيمة العقد الثاني 150مليون جنيه موجهة لكافة الفئات المستهدفة للمشروعات المتناهية الصغر على مستوى الجمهورية.

وأكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار مشاركة الجهاز في تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للعمل على النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها باعتبارها من أهم القطاعات التي تتيح فرص عمل للمواطنين في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية. وأوضح أن عقد "مشروع خطوة جديدة من أجل مستقبل مشرق" وقيمته 50 مليون جنيه موجه بالكامل لتشجيع أصحاب المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم من خلال الاستفادة من عدد كبير من الخدمات المالية والفنية المتاحة وفقا لقانون تنمية المشروعات 152/2020 مما يساعدهم على زيادة حجم أعمالهم وتحولهم في مراحل لاحقة لمشروعات صغيرة ثم متوسطة.

وتابع رحمي أن العقد الثاني البالغ قيمته 150 مليون جنيه سيتم توجيهه لكافة الفئات المستهدفة في مجال التمويل متناهي الصغر من الشباب من الجنسين والمرأة المعيلة للمساعدة في تطوير أو التوسع في مشروع قائم او إقامة مشروع جديد بكافة القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والإنتاجية والصناعية مما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من مختلف المنتجات والخدمات.

وصرح الرئيس التنفيذي للجهاز بأنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 10 آلاف مستفيد/مستفيدة من خلال هذه العقود وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا بما يساهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.

وفي هذا السياق، صرّح علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، أن هذه الاتفاقية التي أبرمتها شركة «تنميه» مع جهاز تنمية المشروعات تؤكد على الدور الحيوي التي تلعبه مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأشار العفيفي إلى أن تنميه تتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على تنمية أعمالهم وذلك عبر توفير الدعم المادي بالإضافة إلى الموارد اللازمة لتحقيق ذلك النمو، مؤكدًا على ثقة الطرفين في الدور المحوري الذي يلعبه قطاع ريادة الأعمال في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعظيم المردود الإيجابي المستدام على المجتمعات في أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه أعرب ﭼينو ﭼونسون ، الرئيس التنفيذي  والعضو المنتدب لشركة «تنميه»، عن سعادته بتوقيع اتفاقية جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أهمية تلك الشراكة في تعزيز التزام الطرفين بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي بين كافة شرائح المجتمع المصري. وأضاف جونسون أن تلك الشراكة تعكس التزام الشركة الراسخ بدعم المشروعات متناهية الصغر لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى حلول التمويل الملائمة. وأكد جونسون على أهمية تلك الشراكة في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال لمساعدتهم في تنمية أعمالهم وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على المجتمعات المحيطة بأعمالهم ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع محافظات مصر.

جهاز تنمية المشروعات إي اف چي القابضة خدمات المشروعات متناهية الصغر تمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال ببرنامج «رامز جاب من الآخر»

خالد الغندور: عبد الله السعيد اتظلم ومدرب الزمالك خلص عليه

ترشيحاتنا

الإسكان تتابع مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لأحوزة المدن الجديدة

أقل جرام بـ 2150.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم| اعرف عيار 21 بكام

إعلام أمريكي: عملية إنشاء رصيف بحري أمام غزة تواجه تحديات لوجستية هائلة

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم

وزير النقل: تصدير حاويات من الأردن عبر مصر إلى 8 دول أوربية وإفريقية

في بث مباشر.. الإفتاء: إعلان هلال رمضان 2024 اليوم بعد صلاة المغرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير وضيق|فستان هيفاء وهبي في عيد ميلادها بباريس يثير الجدل بالسوشيال ميديا.. شاهد

أفضل 5 سكوتر للنساء في 2024: عيشي التجربة

حقيقة انتحـ ـار نجم البرازيل| لماذا سُجن داني ألفيش.. وكيف نجا من الموت؟

شاهد.. دراجات كهربائية مشتعلة بالنيران داخل شاحنة.. ما السبب؟

فيديو

لماذا «أمالثيا»؟ .. سر تسمية ممر الخير والعطاء لإغاثة غزة |فيديوجراف

جالى 6 مرات وعددهم 12 واحدة.. مأساة سالى عبد السلام مع مرض خطير

القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال ببرنامج «رامز جاب من الآخر»

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ