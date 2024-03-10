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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرعاية الصحية: 3 مليارات جنيه تكلفة منظومة التأمين الشامل بمحافظة السويس

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من نقل أصول وتبعية 25مركزًا ووحدة صحة أسرة إضافة إلى مجمع السويس الطبي إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4236 لسنة 2022.

 

ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى نجاح 18 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين للهيئة بمحافظة السويس في الحصول على الاعتماد المبدئي، وذلك طبقًا للمعايير القومية GAHAR والمعترف بها عالميًا، لافتًا إلى التزام الهيئة بدورها الاستراتيجي في توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

 

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة وتشغيل آليات التحول الرقمي وتطبيقات التأمين الصحي الشامل بـ 25مركزًا ووحدة طب أسرة بمحافظة السويس وميكنة العيادات الخارجية والأقسام الداخلي والطوارئ والغسيل الكلوي بمجمع السويس الطبي، وميكنة المعامل lIS لـ 25منشأة والأرشفة الإلكترونية للأشعة pacs بـ 4منشآت.

 

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن القوى البشرية هي المورد الأثمن لدى الهيئة، وأنه لتحقيق التشغيل الأمثل للقوى لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، تبلغ القوى البشرية من العاملين بالهيئة بمحافظة السويس 7400 فرد يشمل الأطباء والصيادلة والتمريض والأسنان إلى جانب الخدمات الطبية المساندة والإداريين، وذلك لتغطي 26منشأة طبية وعلاجبة تقدم الخدمة الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس.

 

وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن فاتورة تكلفة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس باعتبارها سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، شملت 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمحافظة السويس، و630 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت الصحية، و450 مليون جنيه تكلفة التشغيل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بإجمالي 3.180 مليار جنيه.

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