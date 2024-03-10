أحمد شوبير يكشف كواليس إصابته في نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الحادثة التي تعرض لها خلال تواجده في ملعب "الأول بارك" بالسعودية أثناء متابعته لنهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك.

وفاز الأهلي في هذه المباراة بهدفين مقابل لا شيء، ليحقق لقب البطولة للمرة الـ39 في تاريخه.



أوضح شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم، أنه كان يتابع المباراة من موقع مخصص للاعبين القدامى في ملعب الأول بارك، وعندما طلبت جماهير الأهلي التصوير معه، حدثت الإصابة حيث سقط واصطدم بالأرض بقوة مما تسبب في نزيف.

وأشار شوبير إلى أن طبيبًا كان من بين الحاضرين في الملعب قام بوقف النزيف، وأكد على متابعته لحالة شوبير للتأكد من سلامته، ومن ثم استمر في متابعة المباراة من الملعب، مؤكدًا أن الروح الرياضية كانت سائدة في المدرجات ولم يتعرض أي لاعب للسباب.

وختم شوبير حديثه بالتأكيد على أن مستوى الأداء في المباراة لم يكن الأفضل، لكن في النهاية فاز الأهلي بعد تسجيل هدفين.