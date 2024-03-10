أم محمد تدير أقدم ورشة لتصنيع الفوانيس الصاج بالشرقية.. وهذا سر الصنعة

داخل مدينة الزقازيق وبالقرب من مديرية أمن الشرقية، وتحديدا بالقرب من منطقة الكوبري الجديد، تجلس سيدة مسنة بلغ منها الكبر مبلغه، وبالرغم من ذلك ما زالت تدير أقدم ورشة لتصنيع وتصليح الفوانيس الصاج داخل محافظة الشرقية، محافظة على ما تركه لها زوجها من إرث ورثه عن أجداده، معلنة للجميع أن الأسعار أقل بكثير من الأسواق، إنها السيدة أم محمد، صاحبة الـ 65 عاما.

في البداية، قالت أم محمد: “ورثت هذه الورشة من زوجي رفعت أحمد محمد السمكري، أبو أبنائي، وأعمل للحفاظ عليها وأن تستمر وتقاوم التحديات الكثيرة، خاصة مع التطور الهائل الذي تشهده السوق من غزو للفوانيس الصيني وغيرها”

وأوضحت أنها زوجها هو الذي علمها مهنة تصنيع الفوانيس الصاج وتصليحها، وقد تعلمها من والده، إلى أن أكرمهم الله بالحفاظ على استمرار ورشتهم لتصبح أقدم ورشة داخل محافظة الشرقية.

وأضافت الحاجة "أم محمد" أن الفوانيس الصاج لها زبونها، حيث يقبل على شرائها من لهم ذكريات مع الفانوس الصاج، وتتعدد أشكالها وأنواعها، فمنها ما يعمل بالشمع ومنها ما يعمل بالإنارة، كما تم استحداث إدخال الأشكال والألوان المختلفة لكي تواكب تطورات العصر.

وتابعت: “يتم إحضار الصاج الخاص بتصنيع الفوانيس وقصه داخل الورشة وتقطيعه بالشكل الملائم، ويتم إحضار الزجاج المرسوم عليه أو المكتوب عليه حسب احتياج الزبون، ويتم تجميع ولحام الصاج داخل الورشة الخاصة بها بمدينة الزقازيق ليخرج الفانوس الصاج بالشكل المعروف لدى الجميع”.

أما عن الأسعار، فقد ذكرت أم محمد إن لكل حجم وشكل سعره، فهناك فوانيس بـ 30 جنيها، وهناك فوانيس بـ 100 جنيه، وأخرى بـ 200 جنيه، وصولا إلى 800 جنيه، وهذا يكون لأكبر حجم، ويكون له زبون معين ولا يشتريه الكثير.

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