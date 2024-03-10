النائب هاني أباظة: قانون المرور يحقق الانضباط ويقضي على العشوائية

أكد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة أن الشارع المصرى يشهد عشوائية وزحاما بسبب المركبات غير المرخصة ، وإقرار قوانين تضبط الشارع المصرى هو شىء إيجابى .

وأضاف "أباظة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية عن تعديلات قانون أحكام المرور والمقدم من الحكومة أن وجود سيارات كثيرة قد يكون له تأثير سلبى على المجتمع.

مشيرا إلى أن الإخوان كانوا يستخدمون السيارات القديمة في التفجيرات وكانت سيارات مفخخة تؤدى إلى تدمير المبانى وتقتل الأبرياء.

ووجه "أباظة" الشكر إلى الشرطة المصرية على الدور الذى تقوم به فى توفير الأمن والأمامن وحفظ وإنضباط الشارع ,مطالبا بالمزيد من العمل والجهد لتحقيق المنشود فى هذا الأمر.

وتابع النائب الوفدى أن إنضباط وأمان الشارع يؤدى إلى التنمية والإستثمار ومايعود على إزدهار الحياة الإقتصادية مطالبا أيضا بعرض المزيد من القوانين التى تأتى فى صالح الوطن والمواطن وتحقق الإنضباط.