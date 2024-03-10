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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

أول أيام شهر رمضان
أول أيام شهر رمضان

تتحرى مصر اليوم والدول العربية هلال شهر رمضان مع غروب شمس اليوم الأحد 10 مارس، ويتوقع عدد كبير أن أول أيام الصيام غداً الإثنين، ويأتي  اعتماداً على الحسابات الفلكية و التقويمات الإلكترونية.

وتشير الحسابات الفلكية أن هلال شهر رمضان الكريم يولد اليوم الاحد 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024، وعليه فأنه الحسابات تؤكد أن أول أيام الصيام يوم غدآ الأثنين 11 مارس.

مفاجأة حول موعد أول أيام شهر رمضان

وفجر مركز الفلك الدولي، مفأجاه حول موعد أول أيام شهر رمضان حيث قال أن رؤية هلال رمضان اليوم غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

واوضح مركز الفلك الدولي عبر بيان له أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس. 

الترويح مش النهاردة … استحالة رؤية هلال رمضان اليوم

أما بالنسبة لـ إمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس، واستنادا على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة (ومنها معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث المسلم إلياس، والمرصد الفلكي SAAO، والباحث يالوب، والباحث المسلم عودة)، فإن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأمريكيتين، خاصة من الأجزاء الغربية. 

وبناء على ذلك وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس. 

البحوث الفلكية تكشف موعد أول أيام شهر رمضان 

ومن جانبه قال الدكتور طه رابح القائم بإعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة  الدكتور ياسر عبد الهادي بأن هلال شهر رمضان لعام 1445، سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأحد 29 من شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2023.

واشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد (هلال رمضان ) يبقى لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس اليوم في مكة المكرمة وفي القاهرة 14دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 13 - 15 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 4 - 22 دقيقة.

أول أيام شهر رمضان

وأكد أن الحسابات الفلكية تشير إلي أن غرة شهر رمضان المعظم 1445هـ فلكياً غدآ وأن يوم الإثنين 11 مارس 2024  هو أول أيام شهر رمضان.

ويبدأ شهر رمضان عند الإعلان عن بداية الشهر القمري الجديد، وذلك إما بثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من شعبان، وعليه يكون اليوم القادم هو أول أيام رمضان، أو في حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم القادم (اليوم 30) هو المتمم لشهر شعبان وبعده يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29-30 يومًا، ينتهي أيضًا بثبوت رؤية الهلال.

رمضان كريم

شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة، لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

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