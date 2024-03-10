تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في مباراة الجولة ال 16 من الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج - صامويل أمادي .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - محمد إبراهيم - محمد توني - چون ايبوكا - مروان عثمان.