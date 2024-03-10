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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اكتست بالأخضر.. 74 مليار جنيه أرباح البورصة والمؤشر يسجل مستوى قياسيا جديدا

صدى البلد

ارتفع المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 5.4% عند 33.018 ألف نقطة خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، ليسجل مستوى قياسي جديد إلا أنه استقر في ختام تعاملات اليوم عند 32919.95 نقطة بنسبة ارتفاع 5.17%.
 

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 74 مليار جنيه مسجلا مستوى 2.198 تريليون جنيه.

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مؤشر البورصة المصرية يسجل مستوى تاريخيا جديدا

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البورصة تربح 125 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

وارتفع مؤشر ايجي اكس 30  محدد الأوزان بنسبة 4.8% ليصل إلى 40691.01 نقطة، كما ارتفع المؤشر ايجي اكس 30 للعائد الكلي بنسبة 5.15% ليصل إلى 14029.34 نقطة.

 وارتفع المؤشر egx100 بنسبة 3.07% ليصل إلى 10596.67 نقطة، وارتفع المؤشرايجي اكس 70 للاسهم المتوسطة بنسبة 2.5% ليصل إلى 7404.18 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسى رأس المال السوقي

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