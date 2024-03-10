اكتست بالأخضر.. 74 مليار جنيه أرباح البورصة والمؤشر يسجل مستوى قياسيا جديدا

ارتفع المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 5.4% عند 33.018 ألف نقطة خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، ليسجل مستوى قياسي جديد إلا أنه استقر في ختام تعاملات اليوم عند 32919.95 نقطة بنسبة ارتفاع 5.17%.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 74 مليار جنيه مسجلا مستوى 2.198 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر ايجي اكس 30 محدد الأوزان بنسبة 4.8% ليصل إلى 40691.01 نقطة، كما ارتفع المؤشر ايجي اكس 30 للعائد الكلي بنسبة 5.15% ليصل إلى 14029.34 نقطة.

وارتفع المؤشر egx100 بنسبة 3.07% ليصل إلى 10596.67 نقطة، وارتفع المؤشرايجي اكس 70 للاسهم المتوسطة بنسبة 2.5% ليصل إلى 7404.18 نقطة.