لو عندك في البيت .. مشاكل كبيرة جدا تواجه ثلاجات LG

أثارت قضية مستمرة تتعلق بثلاجات LG في الولايات المتحدة مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة في أسواق رئيسية أخرى مثل الهند، حيث تحظى ثلاجات LG بشعبية كبيرة.

وفقًا لموقع HouseDigest، فقد أثارت هذه المشكلة جدلاً بسبب ضواغط خطية معيبة، مما أدى إلى تكرار الأعطال على الرغم من عمر التشغيل الطويل المعلن عنه. لذلك، من الجدير بالاهتمام دراسة ما يحدث في الولايات المتحدة لفهم التأثيرات المحتملة في أماكن أخرى.

فهم مشكلة ثلاجات LG في الولايات المتحدة

واجه العديد من المستهلكين أعطالاً في ثلاجاتهم بعد سنوات قليلة فقط من الاستخدام. بدءًا من صانعات الثلج المعطلة إلى أعطال نظام التبريد الكاملة، فإن الشكاوى متسقة ومزعجة حتى مع تغطية الضمان، يتعين على العديد من الأفراد دفع فواتير باهظة للإصلاحات، مع تفاقم الإحباط بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كانت قطع الغيار البديلة ستدوم.

تدعي دعوى قضائية جماعية ضد شركة LG Electronics أن بعض ثلاجاتها المجهزة بضواغط خطية تفشل في التبريد بشكل صحيح في غضون 36 شهرًا من الشراء. تسببت هذه المشكلة على نطاق واسع في إزعاج كبير للمستهلكين وعبء مالي، مما دفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة LG عن العيوب المزعومة. ينتظر المستهلكون المتضررون حلاً وتعويضًا عن الأجهزة المعطلة.

يؤكد المحامون الذين يمثلون المدعين أن المشكلة تمتد إلى أبعد من الحالات المعزولة، مشيرين إلى العدد الكبير من الشكاوى التي تلقوها على مستوى البلاد. ويؤكدون أن ضواغط LG الخطية لا ترقى إلى مستوى المتانة الموعودة، على الرغم من ادعاءات الشركة بضمان لمدة 10 سنوات وعمر افتراضي 20 عامًا.

في حين أن شركة LG قد قامت بتسوية نزاعات قانونية سابقة بشأن عيوب الثلاجة، فإنها تواجه الآن اتهامات جديدة بالاحتيال في الدعوى القضائية الأخيرة.

بالنسبة للمستهلكين الذين قاموا بشراء ثلاجات LG أو Kenmore بعد عام 2018 في الولايات المتحدة، هناك فرصة للانضمام إلى الدعوى القضائية والتماس بالتعويض عن أي أجهزة معيبة.

مع انضمام أكثر من مائة من المدعين بالفعل، تكتسب القضية زخمًا، وقد تكون النتيجة لها آثارًا كبيرة على LG وسمعتها في السوق الأمريكية.

يمكن أن تمتد المخاوف المحيطة بثلاجات LG ذات الضواغط الخطية، كما هو الحال في الولايات المتحدة، إلى أسواق أخرى مثل الهند.

يُنصح بإجراء بحث شامل والاستفسار عن تغطية الضمان وفهم رد الشركة على المشكلات المتعلقة بالضواغط قبل الشراء.

ماذا تفعل إذا كنت تمتلك ثلاجة LG بضاغط خطي؟

إذا كنت تمتلك ثلاجة LG بضاغط خطي، فمن المستحسن البحث عبر الإنترنت باستخدام رقم الموديل والرقم التسلسلي إلى جانب "مشكلات ضواغط خطية LG". سيؤدي هذا إلى الكشف عما إذا كان آخرون قد أبلغوا عن مشكلات مماثلة. انتبه جيدًا لأي أصوات غير عادية أو مشكلات في التبريد بالثلاجة. في حالة ظهور مشاكل، اتصل بدعم عملاء LG على الفور، حتى لو انتهى ضمان الجهاز. قد يقدمون لك المساعدة مع العلم بالمشكلات المعروفة بهذه الضواغط.