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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل بدء عرضه.. سر إلهي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي

روجينا
روجينا

تصدر مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، وإخراج رؤوف عبد العزيز، تريند مواقع السوشيال ميديا، والأكثر بحثا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، بعد طرح البرومو الرسمي للمسلسل، والأغنية الدعائية للعمل، قبل بدء عرض أولى حلقاته.

وطرحت منصة watch it، البرومو الدعائي الرسمي لـ  مسلسل "سر إلهي" للنجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني  عبر شاشات قنواتCBC.

وتظهر روجينا في البرومو الرسمي لمسلسل"سر إلهي" بمشاهد مليئة بالغموض والإثارة والتشويق حيث توجد لقطات من دخولها السجن و نزول قبر وصراعات مع العديد من الشخصيات بسبب طبيتها في البداية إلي أن تتغير شخصيتها بعد دخولها السجن ، كل ذلك في خليط فني متنوع، يقدمه المخرج رؤوف عبد العزيز، هذا إلي جانب العديد من مشاهدة الأكشن والإثارة ودخولها نصر القبر الأمر الذي خلق من التساؤلات حول ماذا تفعل نصرة؟ .

أظهر البرومو جبروت مي سليم ومراد مكرم، و مدى التحول الذي طرأ على شخصية نصرة في بداية البرومو وتغييرها تماما في النهاية.

وقالت مي سليم "نصرة اللي دخلت السجن غير نصرة اللي خرجت منه"، هذا الي جانب جرعة إثارة تشويق حول جريمة قتل تحدث بالعمل ويتم الكشف عنها خلال أحداث المسلسل .  

وتضمن البرومو العديد من الصراعات بين النجوم الشباب وتنويه بوجود العديد من الأزمات بينهم والتي سيتم الكشف عنها على مدار حلقات المسلسل المقرر عرضه في رمضان الذي يفصلنا عنه 48 ساعة.

وكشف البرومو عن تناول المسلسل العديد من القضايا في أحداثه ما بين مشاكل عائلية وأخلاقية حيث دائما ما يبهرنا الثاني النجمة روجينا، المخرج رؤوف عبدالعزيز، بتقديم أعمال مختلفة تناقش القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري، وتبحث عن المضمون الجيد والهادف الذي يقدم دراما مؤثرة في كل البيوت المصرية.

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 
وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل  حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

المخرج رؤوف عبد العزيز سر إلهي مسلسل سر إلهي الفنانة روجينا روجينا

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