المالية: ننسق مع الجهات المعنية لزيادة بدل الصحفيين وسنتخذ ما نراه إيجابيا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تقليل الأعباء علي المواطنين بمختلف شرائحهم باعتباره توجه عاما للحكومة .

وذكر وزير المالية في تصريح مقتضب لصدي البلد حول زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين، أن الوزارة تنسق مع كافة الجهات المعنية في الدولة وستخذ ما تراه إجراءا إيجابيا في ذلك الملف .

وكانت نقابة الصحفيين قدمت طلبا للجهات المعنية بزيادة بدل التكنولوجيا بعد إقرار زيادات الأجور الأخيرة المقررة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة .

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين في تصريحات صحفية أنه قدم طلبا يتضمن تطبيق زيادة البدل بمعدل 20% سنويا بالموازنة لمواجهة أعباء التضخم وزيادات الاسعار باعتباره مطلبا رئيسيا لدى الجماعة الصحفية .