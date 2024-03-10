قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء "قصاصى الأثر" لصالح قوات حرس الحدود إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 01/04/2024، كذلك الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين "المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2024" من كافة المؤهلات الدراسية وغير ذوى المؤهلات والمقرر إستقبالهم إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27/03/2024 .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة الذى أشار فيه إلى التعليمات والشروط الخاصة بقبول الدفعتين .

أولاً التعليمات الخاصة بالتطوع

الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) على أن لا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 60% وبالنسبة لقصاصى الأثر من الحاصلين على الشهادة الإعدادية (درجة النجاح فقط)

راسبى الإعدادية / الإبتدائية من مواليد ومقيمى محافظتى (قنا / أسوان) والمناطق الصحراوية بنطاقهم

أن لا يقل السن عن 15 عام ولا يزيد عن 25 عام عند الإلتحاق بالقوات المسلحة فى 20/1/2025 ولا يقل عن 17 عام لقصاصى الأثر

يشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 عام ، وأن لا يقل الطول عن 170 سم .

الشروط العامة للتطوع

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك

ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب بنجاح

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً ويجتاز كافة الإختبارات بنجاح

ألا يكون متخلفاً عن التجنيد أو غير لائق طبى للخدمة العسكرية أو سبق رفته من الخدمة العسكرية أو أى منشأة تعليمية عسكرية

إستيفاء البيانات المطلوبة “على موقع إدارة التجنيد والتعبئة".

أسلوب التقديم

يقوم الشاب بتسجيل بياناته على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالى إعتباراً من 11/03/2024 وحتى 03/05/2024 وطباعة نموذج طلب الإلتحاق والمحدد به التوقيت المقرر لسحب الملف من أماكن صرف الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات إعتباراً من 30/03/2024 وحتى 05/05/2024.

ويتم صرف ملفات قصاصى الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان ، وإستكمال البيانات بالملف وإستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها إعتباراً من 01/04/2024 حتى 08/05/2024 ، وبعد قبول الملف مستكملاً ومراجعة الشروط يتم تحديد توقيتات الإختبارات لكل شاب وتتوالى نتائج الإختبارات تباعاً وتوقيت الإختبار التالى بواسطة رسائل SMS على رقم التليفون المسجل بطلب الإلتحاق .

المستندات المطلوبة عند التقدم :

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة

أصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل (الإستمارة أو الشهادة) عند الإلتحاق

شهادة الميلاد موضحاً بها الرقم الثلاثى لمن أتم سن 15 سنة

صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضى على إستخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة منها

عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى للشاب فى حالة بلوغه سن 15 سنة "سارية"

عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى للوالد أو ولى الأمر والوالدة سارية

عدد 8 صورة فوتوغرافية حديثة مقاس 4 * 6 سم ألوان

وصورة من الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد

أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين “بالمدارس / المعاهد/ الكليات"

صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة فى حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية .

إرشادات هامة لشبان التطوع

التأكيد على التوقيتات والأماكن المحددة للإختبارات

التأكد من صحة المستندات والبيانات التى يتقدم بها الشاب حتى لا يقع تحت طائلة القانون

الإبلاغ الفورى عن الأشخاص الذين يوهمون الشبان بقدرتهم على مساعدتهم للإلتحاق بالقوات المسلحة ويبتزوهم مادياً والحذر من التعامل معهم

التأكيد على قيام الشاب بالتقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها “المركز / قسم الشرطة" الذى إستخرجت منه بطاقة الرقم القومى أول مرة.

التعليمات الخاصة بالتجنيد



أولاً : حملة المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى (المعتمدة نتيجتها) خلال الفترة من أول سبتمبر 2023 حتى آخر يناير 2024 من كافة الكليات والمعاهد العليا ، خريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) الذين أنهوا سنة الإمتياز / مدة التدريب خلال الفترة من أول سبتمبر 2023 حتى آخر يناير 2024, وكذا مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2023 إلى أخر يناير 2024 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة .

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 22/04/2024، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 07/05 وحتى 20/05/2024 .

ثانياً : حملة المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 01/07 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2023 حتى آخر يناير 2024 ، ومواليد الفترة من 01/07 حتى 31/12 من عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر يناير 2024 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 08/05/2024، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 21/05 وحتى 23/05/2024 .

ثالثاً : حملة المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر ( يوليو / أغسطس / سبتمبر ) عام 2004 الحاصلون على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2022/2023 ، ومواليد أشهر ( يوليو / أغسطس / سبتمبر ) من مواليد جميع السنوات حتى عام 2003 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2022/2023 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 27/03/2024، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة

فى الفترة من 14/04 وحتى 05/05/2024 .

رابعاً : غير ذوى المؤهلات

مواليد أشهر ( يوليو / أغسطس / سبتمبر ) من عام 2004 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 15/05/2024، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 25/05 وحتى 03/06/2024.

المستندات المطلوبة :

بطاقة الرقم القومى

بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)

أصل شهادة الميلاد

صحيفة الحالة الجنائية حديثة الإصدار

فصيلة الدم

أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/ التدريب لخريجى كليات الطب "البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض"

وثيقة الزواج للمتزوجين

رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها

خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه

قرار التعيين "المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين" .

إرشادات هامة لشبان التجنيد

من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء عليه التقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها ومعه المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك

الحاصلون على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص

ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد أو الجامعات الأجنبية داخل البلاد وغير ذلك سيتم معاملتهم طبقاً لآخر مؤهل دراسى معتمد

زواج الشاب من أجنبية لا يعفيه من آداء الخدمة العسكرية ويتم عرض موقفه على الجهات المختصة قبل إلتحاقه بالخدمة العسكرية

على عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الإستعلام عن كافة الشهادات التى يتقدم بها الشبان بالتنسيق مع كلاً من وزارتى “التعليم العالى / التربية والتعليم"

الشبان من غير ذوى المؤهلات "العادة" أصحاب المهن والحرف الإعلان عن أنفسهم حتى يستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية 6 أشهر طبقاً للقانون.

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالىكذلك بريد إلكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى : فضلاً عن خدمة الإستعلام الصوتى على الأرقام الآتية 26351195 / 02 - 26339581 / 02 بالإضافة إلى رقم الخدمة الصوتية المختصر للمركز الإلكترونى ورقمه 15499 ، كما يرجى العلم بأنه هناك موقع إلكترونى خاص بالتطوع للقوات المسلحة على العنوان التالى.

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