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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أيمن محسب: صفقات كبرى على غرار رأس الحكمة قريبا..وهذه حقيقة بيع الأصول|خاص

النائب الدكتور أيمن
النائب الدكتور أيمن محسب

أكد النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، وجود صفقات مماثلة الفترة المقبلة على نهج رأس الحكمة، منوها بأن أول صفقة دائما هي الأصعب لأن المستثمر يريد الاطمئنان على أن الأساسيات أصبحت موجودة بالدولة وأبرزها وجود مناخ استثماري، فضلا عن وجود إرادة مصرية قوية لاستقبال المستثمر الاجنبي المباشر وعدم وجود عقبات تعيق استثماره.

 

النائب الدكتور أيمن محسب مع الدكتور هبه واصل بندوة صدي البلد

تهيئة المناخ الاستثماري

وأضاف “محسب” خلال ندوة بموقع صدي البلد"، أن الحوار الوطني كان له باع كبير في المرحلة الأولي له، فشهدنا نحن والدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام، وعجز الموازنة بالحوار الوطني، والأمين العام لحزب المصريين الأحرار، كلا في لجنته وأصدرنا العديد من التوصيات أبرزها تذليل عقبات الاستثمار وتهيئة المناخ الاستثماري كان علي آثارها الرخصة الذهبية والقضاء علي والبيروقراطية الطويلة في تأسيس الشركات التي كانت تستغرق من عام ونصف إلي عامين أصبحت الآن تستغرق 6 أيام فقط بالاضافة الي إنشاء وحدة في مجلس الوزراء لمتابعة اوضاع الاستثمار.

حقيقة بيع اوصول الدولة 

وأشار  النائب الدكتور أيمن محسب إلي أن العديد من المواطنين كانوا يعتقدون ان الاستثمار في مصر عبارة عن بيع ممتلكات الدولة وأوصولها وذلك غير صحيح تماما والحقيقة غير ذلك فهي شراكة كبيرة بين مصر وبين مستثمرين ذوي خبرات كبيرة حول العالم، وعند تفكير المستثمر العالمي في الاستثمار في أي من الدول ينظر فقط الي العوائد الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تقوم الدولة بتوفيرها.

وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني و نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب أن هناك صفقات اخرى تدرس الآن علي غرار صفقة رأس الحكمة ومناقشات حول صفقات أخرى و عروض كبرى علي خلفية راس الحكمة منها رأس جميلة والاخرى علي البحر الأحمر.

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