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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل السعودي يدين "الجرائم الوحشية" ضد الفلسطينيين ويدعو إلى تحرك دولي

العاهل السعودي
العاهل السعودي

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إدانة شديدة للجرائم الوحشية التي ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل وتقديم المساعدة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي بيان ألقاه وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، بمناسبة بداية شهر رمضان، أعرب الملك سلمان عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف والمعاناة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة. 

وشدد على الحاجة الملحة لأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لوقف هذه الفظائع وضمان سلامة الممرات الإنسانية في المنطقة.

وجاء في البيان: "يؤلمنا أن يصادف شهر رمضان هذا العام في ظل ما يعاني منه إخواننا في فلسطين من اعتداءات". "ونؤكد أن المجتمع الدولي سيتحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم الوحشية وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة".

وتؤكد تصريحات الملك دعم المملكة العربية السعودية الطويل الأمد للقضية الفلسطينية والتزامها بتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة. وتأتي الدعوة للتدخل الدولي وسط تصاعد التوترات في المنطقة وتزايد القلق بشأن محنة المدنيين الفلسطينيين العالقين في مرمى نيران الصراع.

مع بداية شهر رمضان، تعد رسالة الملك سلمان بمثابة تذكير قوي بأهمية التضامن والرحمة تجاه أولئك الذين يواجهون الإعتداء الوحشي الإسرائيلي. إن نداء القيادة السعودية للعمل الجماعي يعكس الإجماع الدولي الأوسع على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة والعمل على التوصل إلى حل.

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